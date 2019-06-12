Babanın kızına son görevi

Balıkesir
'in Bandırma
ilçesinde tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden, Seyhan
İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Güller
'in 16 yaşındaki kızı Sümeyra Güller, memleketi Konya
'da son yolculuğuna uğurlandı.
Güller'in naaşı, babaevinde helallik alındıktan sonra cenaze aracıyla merkez Karatay
ilçesindeki Hacıveyis Camisi'ne getirildi. Bu sırada genç kızın babası Hasan Hüseyin
Güller ve yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Taziyeleri kabul eden baba Güller, daha sonra kızının cenaze namazını kıldırdı.
Cenaze namazının ardından Güller'in naaşı Üçler
Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene, Güller'in ailesi ve yakınları, Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu
ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Olay
Bandırma- Çanakkale
kara yolunun Edincik
Kavşağı mevkisinde, dün Seyhan Müftülüğünün düzenlediği Çanakkale kültür turu kapsamında Adana
'dan yola çıkan grubu taşıyan 33 YF 533 plakalı otobüs ile 10 PJ 443 plakalı otomobil çarpışmıştı.
Kazada 4 kişi yaşamını yitirmiş, 48 kişi yaralanmıştı.
Kaynak: AAKonya
, Seyhan
, Bandırma
, Hüseyin Güller
, Güncel