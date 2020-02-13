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Babanın uyanması aileyi ölümden kurtardı

Antalya'nın Serik İlçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

13.02.2020 12:42 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:58Babanın uyanması aileyi ölümden kurtardı
'nın İlçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bahattin Aykutlu (46), Gedik Mahallesi'ndeki evlerinde mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle uyandı.
Bunun üzerine eşi Yıldız (38), çocukları Muhammet Mustafa (10), İsminur (14), Gülnur (16), Sümeyye (6), Kader (11) ile bir yaşındaki bebek Sümeyye'yi uyandırarak 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendikleri anlaşılan Aykutlu ailesinin fertleri, Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ailenin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bahattin Aykutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklarını okula göndermek için yanlarına gidip uyandırdığını söyledi.
Çocukların baygın olduğunu farkettiğini dile getiren Aykutlu, "Baktım kızım Kader'in durumu ağır onu hemen aşağıya indirdim. Arabama bindirip hastaneye götürdüm." dedi.
112 Acil Sağlık ekiplerini aradıktan sonra komşusundan yardım istediğini aktaran Aykutlu, "Eşim ve çocuklarım da ambulansla getirildi. Kömür sobası ile ısınıyoruz. Kömür, saat 15.00 civarı sobaya atılmıştı. Demek ki bir miktar sobanın içinde kalmış. Eşim ve çocuklarımızın sağlık durumları iyi, sadece baş sağrısı şikayetlerimiz var." diye konuştu.
Bu arada, olayı duyan aile yakınları da hastaneye gelerek müşahede altında tutulan Aykutlu ailesinin durumuna ilişkin bilgi aldı.

Antalya, serik, Güncel

Kaynak: AA

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