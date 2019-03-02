Babaoğlu Basınla Buluştu

Şamdan Kafe'de düzenlenen toplantıda Büyük Birlik Partisi Hendek Belediye Başkan Adayı Turgut Babaoğlu, çalışmaları, hedefleri ve projeleri hakkında değerlendirmeler yaparak, tüm Hendek halkını Hendek Merkez Kapalı Spor Salonunda saat 14.00'da yapılacak olan tanıtım toplantısına davet etti.

Gündemle ilgili değerlendirmeler yapan Babaoğlu, seçim çalışmaları sürecinde kendisi hakkında yapılan eleştirilere karşı verecek çok cevabının olduğunu anlatarak, "Sanmasınlar ki verecek cevabımız yok. Ancak biz Hendek'te seviyeli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz sadece projelerimizle, hedeflerimizle Hendek halkının karşısındayız. Bu böylede devam edecek. Hendek halkı bizden hizmet bekliyor. Kısır çekişmelerin, polemiklerin ve suni gündemlerin içinde olmayız" dedi

Hendek'te pankart ve afiş asılmasıyla ilgili uyarıda bulunarak bilgilendirme yapan Babaoğlu, " 22 Şubat tarihine kadar Hendek'te bulunan billboard ve raketlerin kiralanması söz konusuydu. Bizde kiralamalarımızı yapmıştık, ancak bu alanlar İlçe Seçim Kuruluna devroldu. Yerler ve noktalarla ilgili olarak kura çekimleri yapıldı. Afiş v e benzeri pankart değişimleri bu yüzden yapılıyor. Farklı yorumların yapıldığını görüyoruz. Yani kimse kimsenin afişini pankartını sökmüyor.Kura sonucu belirlenen alanlarda, adaylara ait afişler asılıyor" dedi.

Hendek'te temel sorunların dışında geleceği ilgilendiren, Hendek'in hak ettiği hizmetleri almasını sağlayacak projelerini paylaşan Babaoğlu, "Eğitim, kültür, ekonomi, sosyal ve diğer tüm alanlarda 24 ana projemizi hazırladık. Bunları kısa, orta ve uzun vade olarak planladık. Projelerimizi hazırlarken uzman kişilerin görüş ve önerilerini dikkate aldık,yani uzmanlarla birlikte hazırladık. Projelerimizin 6'sı kısa vade, 8'i orta vade, geri kalanı ise uzun vade olarak hazırlandı. Vizyon projelerimizle Hendek'i hep birlikte geleceğe taşıyacağız" dedi

Projeyle ilgili kitapçıkları dağıtarak Hendeklilere anlatacaklarını ifade eden Babaoğlu, "3 Mart Pazar günü yapılacak olan aday ve proje tanıtımında tüm detayları Sakarya kamuoyu ile paylaşacağız. Projelerimizin Hendek'te yeni bir dönemin, güzel günlerin başlangıcı olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Bültenler