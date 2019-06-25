Babaoğlu Koleji Lgs'de zirvede

Özel Babaoğlu Ortaokulu öğrencileri, 19 yıllık zirve geleneğini devam ettirdiler. Yerleştirme sistemine göre, nitelikli okullara%10' luk kontenjan ayrılırken, Özel Babaoğlu öğrencilerinin %50'si budilime girerek büyük bir başarıya daha imza attılar.

Sınav sonuçlarını değerlendiren Özel Babaoğlu Eğitim Kurumları Müdürü Mustafa Ün :"2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı henüz başlamadan sene başı kamp programımızı planlı bir şekilde başlattık. Sınav sürecinin daha sağlıklı işlemesi adına öğrencilerimizi ve velilerimizi rehberlik servisimizin sunumları ile bilgilendirdik. Değişen ölçme değerlendirme sistemine hızlı bir şekilde entegre olarak, sınav hazırlığımızı verimli bir şekilde sürdürdük. Akademik çalışmalarımızın yanında, öğrencilerimizin sosyal yaşam alanında da daha donanımlı bireyler olması için onların hayatlarını olumlu dokunuşlarımızla şekillendirdik. İyi insanlar olmaları için gerekli ortamı oluşturduk. Öğretmenlerimizin özverili çalışmalarıile müfredatımızı, en kalıcı yöntemlerle öğrencilerimize sunduk.

İlimizden 3275 ve ülkemiz genelinden 1.029.555 öğrencinin ter döktüğü sınava, tüm öğrencilerimiz katıldı. Sınavın, ortalama ayırt edicilik değerlerinin oldukça yüksek düzeyde olmasına rağmen, Babaoğlu Eğitim Kurumlarının akademik olgunluğu ve performansı, yine üst düzeyde yer aldı.

Öğrencilerimizin yarısı Türkiye 'nin %10'luk diliminde yerini aldı. Bakanlığımız, il sıralaması ile ilgili bir veri paylaşmazken, Yüzde 1'lik dilimde 9, Yüzde 2'lik dilimde 12, Yüzde 10'luk dilimde 48 öğrencimiz yer aldı. Her sınavdan sonra öğrencilerini, Türkiye'nin en seçkin liselerine yerleştiren okulumuz, yine aynımutluluğu tatmanın heyecanı içinde.

Tercihlerimizi, 1-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında okulumuzdaki "Tercih Rehberliği Komisyonu" ile birlikte yapacağız. Bütün çocuklarımızın yolları açık olsun.

Özgüveni yüksek, güçlü ve çağdaş bireyler yetiştirmek üzerine inşaa ettiğimiz Babaoğlu Eğitim Kurumlarının her bir ferdini Türkiye'nin aydınlık geleceğine armağan ediyoruz. Desteklerinden dolayı tüm öğrenci velilerimize, üstün gayretleri için tüm öğretmenlerimize,2019 LGS 'nin baş kahramanları sevgili öğrencilerimize ve öğrencilerimizin üzerindeemeği olan herkese teşekkür ederiz." dedi.