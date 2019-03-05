Babaoğlu Sakarya Basınını Ziyaret Etti

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Yenihaber Gazetesi Genel Yayın Müdürü Sayın Sezai Matur ve Yenihaber Gazetesi çalışanları ile sohbet eden Babaoğlu Gazeteciler Birliği Başkanı ve Yeni Sakarya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Zeki Aydıntepe ve Gazete çalışanlarını, Yenigün Gazetesi Genel Yayın Müdürü Sayın Müjdat Çetin, Gazete çalışanları, Sakarya Halk Gazetesi Genel Yayın Müdürü Sayın Hüseyin Cumali ve gazete çalışanlarını ziyaret ederek projelerinden bahsederek soruları da yanıtladı.

Babaoğlu daha sonra Adapazarı Akşam Haberleri Gazetesi İmtiyaz sahibi Mustafa Sarı, Gazeteci Hamdi Yuluğ'u ve Adapostası Gazetesi Genel Yayın Müdürü Turan Çatalbaş ile sohbet etti.

Hendek için yapacakları çok şey olduğunu ifade eden Babaoğlu Projelerinin kısa, orta ve uzun vadeli projeler olduğunu dile getirerek kendisini ağırlayan Sakarya basınına teşekkürlerini iletti.

Sakarya Basını kendilerini ziyaret eden Babaoğlu'na seçim çalışmalarında başarılar dileyerek teşekkürlerini ilettiler.

Sakarya'da Basını ziyaret eden Babaoğlu daha sonra bir kaza sonucu SEAH'ta tedavi gören Haberlisin.com imtiyaz sahibi Gazeteci Güven Hasbaş'ı ziyaret etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Bültenler