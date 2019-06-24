24.06.2019 21:09
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Babası ile tartışan 10 yaşındaki genç 3. kattan atlayarak ağır yaralandı

Babası ile tartışan 10 yaşındaki genç 3. kattan atlayarak ağır yaralandı Ağır yaralanan çocuğun annesi hastane önünde sinir krizi geçirdiKOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde babası ile tartışarak oturdukları apartmanın 3. katından atlayan 10 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Babası ile tartışan 10 yaşındaki genç 3. kattan atlayarak ağır yaralandı
Ağır yaralanan çocuğun annesi hastane önünde sinir krizi geçirdi
KOCAELİ - Kocaeli 'nin Derince ilçesinde babası ile tartışarak oturdukları apartmanın 3. katından atlayan 10 yaşındaki genç ağır yaralandı.
Olay Derince Yenikent Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 katlı apartmanın 3. katında oturan Batur ailesinin çocukları Yunus Baturbilinmeyen bir nedenle babası ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine balkona koşan Yunus Batur, kendini 3. Kattan boşluğa bıraktı. Yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düşen Batur ağır yaralanırken, ailesi durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Batur, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastane önüne gelen Batur'un anne ve babası sinir krizi geçirirken aileyi yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.Babası ile tartışan 10 yaşındaki genç 3. kattan atlayarak ağır yaralandı
Kaynak: İHA
Kocaeli , Derince , 3. Sayfa

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