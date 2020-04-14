Babası ile tartışan kişiye ateş açtı, hem babasını hem de husumetlisini vurdu

Pamukkale'de meydana gelen olayda babası ile tartışan kişinin üzerine tüfekle ateş şüpheli hem babasını hem de husumetlisini vurdu. Olay sonrası şüpheli Y.Ü. gözaltına alınırken 2 yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Pamukkale İlçesi, Asmalıevler Mahallesi 6670 Sokak üzerinde meydana geldi. H.Ü. (39), oğlu Y.Ü. ile birlikte aralarında çıkan bir meseleyi konuşmak üzere M.Ç. ile konuşmaya gitti. Konuşma esnasında bilinmeyen bir nedenler tartışma yaşanmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce Y.Ü., otomobilden aldığı pompalı tüfekle M.Ç.'nin üzerine ateş açtı. Açılan ateşte M.Ç., bacaklarından babası H.Ü., ise elinden vuruldu. Yaralılardan M.Ç., olay yerine gelen bir arkadaşı tarafından hastaneye götürülürken, Y.Ü., ise yanlışlıkla vurduğu babasını Pamukkale Üniversitesi Hastanesine götürdü.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, 2 YARALININ DURUMU İYİ

Baba ve oğlunun hastaneye giriş yaptığının bildirilmesi üzerine Y.Ü., hastane önünde polis tarafından gözaltına alındı. Olayda yaralanan iki kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.