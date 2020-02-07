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Babası kapıyı açmadı, itfaiye kapıyı açınca gerçek ortaya çıktı

Sultangazi'de tek başına yaşayan babasının kapıyı açmaması üzerine, kızı itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

07.02.2020 09:25 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:25Babası kapıyı açmadı, itfaiye kapıyı açınca gerçek ortaya çıktı
'de tek başına yaşayan babasının kapıyı açmaması üzerine, kızı itfaiye ve polis ekiplerine verdi. Ekipler kapıyı kırarak içeriye girince yaşlı adamın zehirlendiği anlaşıldı. Yaşlı adam sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Sultangazi Gazi Mahallesi 1349. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, tek başına yaşayan babasını ziyarete gitti. Kapıyı defalarca çalan kız, babasının kapıyı açmaması üzerine panikleyerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. ekipleri ve polis ekipleri kapıyı kırarak içeriye girdi.
YAŞLI ADAM YEDİĞİ YEMEKTEN ZEHİRLENDİ
Ekipler kapıyı açtığında, yaşlı adamın yerde hareketsiz beklediğini gördü. Sağlık ekipleri eve girerek yaşlı adama ilk müdahaleyi yaptı. Yaşlı adamın yediği yemekten dolayı zehirlendiği öğrenildi. Yapılan müdahalenin ardından yaşlı adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(Vedat Bayraktar/İHA)

Sultangazi, İtfaiye, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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