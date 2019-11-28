Babası rahatsızlandı, yerine 12 yaşındaki oğlu geçti

Cardiff Metropolitan Üniversitesi futbol takımının teknik direktörü Christian Edwards antrenmanda kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Hastanede gözlem altında olduğu belirtilen tecrübeli teknik adamın hayati bir tehlikesinin olmadığı açıklandı.

Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle takımının başında yer alamayan teknik adamın yerini ise, 12 yaşındaki oğlu Isaac Edwards doldurdu. Maç sonu soyunma odasında takım konuşmasını yapan 12 yaşındaki çocuk, takıma "Yeterince iyi değilsiniz!" şeklinde eğlenceli bir çıkış yaptı.

SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU

Bu anlar, Cardiff Metropolitan Üniversitesi futbol takımının twitter hesabından paylaşılırken, 12 yaşındaki çocuk sosyal medyada ilgi odağı oldu.