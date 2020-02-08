Babası, Şeyma Yıldız'ı "Gel seni biraz gezdireyim" diye kandırıp götürmüş

Ankara Çubuk'ta okul çıkışına giden Harun Yıldız, kızı Şeyma'yı "Gel seni biraz arabayla gezdireyim" diyerek kandırdı. Yolda kızıyla tartışan Yıldız, Şeyma'yı erkek arkadaşı olduğu bahanesiyle katledip yol kenarına attı.

Çubuk'a bağlı Kargın Mahallesi yolunda önceki akşam kar üzerinde bir kız çocuğunun cesedini gören vatandaşların polise ihbarda bulunmasıyla ortaya çıkan cinayetin ayrıntıları daha da korkunç. Şeyma Yıldız'ı (16) katleden babası Harun Yıldız, cinayetin sebebini ve kızını nasıl kandırdığını da anlattı.

GECE SAATLERİNDE TESLİM OLDU

Kızının cesedinin bulunduğunu öğrenince yakalanacağını anlayan Şeyma'nın babası Harun Yıldız, gece saatlerinde Çubuk Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olmuştu. Cani baba Harun Yıldız, kızını öldürdüğünü itiraf ederken, cinayette kullandığı ruhsatlı tabancasını da polise teslim etti.

"İNTERNETTE ERKEKLERLE FOTOĞRAFINI GÖRDÜM"

Seyyar bal satıcısı olan Yıldız ilk ifadesinde, "İnternette erkeklerle fotoğraflarını gördüm. Erkek arkadaşı olduğunu da öğrenince tartışmaya başladık. Erkeklerle gezmemesi için uyaracaktım ama tartışınca kendimi kaybettim, arabada bulunan tabanca ile vurdum. Öldüğünü görünce de korkup, yol kenarına bıraktım. Sonra kızımın cesedinin bulunduğu, polisin olayı araştırdığı ve beni aradığını öğrenince gelip teslim oldum" dediği öğrenildi.

GEZDİRME BAHANESİYLE ARABAYA BİNDİRMİŞ

Baba Yıldız'ın okul çıkışına giderek kızı Şeyma'yı "Gel seni biraz arabayla gezdireyim, baba kız konuşuruz" diye araca bindirdiği bildirdiği ortaya çıktı. Olacaklardan habersiz arabaya binen Şeyma'nın cansız bedeni yol kenarında bulundu.

KAHRAMANIYDI KATİLİ OLDU

Şeyma'nın babasına çok bağlı olduğu, babasıyla birlikte çektirdiği fotoğrafların altına "Kahramanım" notuyla paylaştığı kaydedildi.