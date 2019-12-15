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Babası tarafından öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde babası tarafından av tüfeği ile öldürülen 19 yaşındaki Rıza Çolak son yolculuğuna uğurlandı.

15.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 15.12.2019 15:54
'nun Yeniçağa ilçesinde babası tarafından av tüfeği ile öldürülen 19 yaşındaki Rıza Çolak son yolculuğuna uğurlandı.
İlçeye bağlı Yamanlar köyünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışmanın ardından babası Ömer Ç. tarafından av tüfeği ile açılan ateş sonucunda hayatını kaybeden Rıza Çolak için cenaze töreni düzenlendi. Köy caminde kılınan öğle ve cenaze namazının ardından Çolak, yakınları ve köy sakinleri tarafından köy mezarlığına defnedildi.
Olay
Cumartesi günü Yeniçağa ilçesi Yamanlar köyünde Rıza Ç. (19), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı babası Ömer Ç. (48) tarafından av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetmişti. Alkollü olduğu ileri sürülen baba Ömer Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, daha sonra çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderilmişti.
Babası tarafından öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı

Bolu, Güncel

Kaynak: AA


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