Haberler » 3. Sayfa » Babası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi - Haber

Babası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Babası tarafından öldürülen kadın toprağa verildiBARTIN - İstanbul Fatih'te babası Kemal Akar tarafından uyurken başından vurularak öldürülen Nihal Akar annesinin memleketinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

26.11.2019 15:15 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:20
Babası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
BARTIN - Fatih'te babası Kemal Akar tarafından uyurken başından vurularak öldürülen Nihal Akar annesinin memleketinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul'un Fatih İlçesi Zeytek Mahallesi Dülgeroğlu Sokak'ta meydana gelen olayda, babası emekli başkomiser Kemal Akar tarafından uyuduğu sırada başından vurularak öldürülen 40 yaşındaki Nihal Akar, annesinin memleketi Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Kapısuyu köyünde defnedildi. Kurucaşile Belediyesi cenaze aracı ile İstanbul'dan köye getirilen Nihal Akar için ilk olarak köydeki evlerinin önünde dualar okundu. Akar'ın cenazesi daha sonra köy camisinin avlusuna getirildi. Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akar, aile mezarlığına defnedildi. Cenazede anne Ayşe Akar ve kardeşi Fatih Akar güçlükle ayakta durdu.
Diğer yandan Nihal Akar'ın anne ve babasının ayrı yaşadığı öğrenildi. Nihal Akar'ın ayrıca psikolojik sorunlarının olduğu bilgisine ulaşıldı.

Olay
İstanbul Fatih'te 2 gün önce meydana gelen olayda, Emekli Başkomiser Kemal Akar, saat 10.30 civarlarında çekyatta yatan ve psikolojik sorunları bulunan kızı Nihal Akar'ı beylik tabancası ile başından vurarak öldürmüş, ardından da teslim olmuştu. Emekli Başkomiser, emniyette, Kurtulsun diye yaptım' şeklinde ifade vermişti.
Babası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Nihal Akar, İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:16 Çıkan yangında çoban hayvanlarını kurtarmaya çalıştı, vatandaş ise domuzdan kurtulmak için...
17:11 Kocaeli'de tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şahıs tutuklandı
17:08 Seri cinayet zanlısının evinde askeri malzeme bulundu
17:07 "Tarlaya gidiyorum" diyerek evden çıkan yaşlı çiftçi 70 kişilik ekiple aranıyor
17:05 Tel Halaf kasabasında bombalı saldırı: 16 ölü
16:24 Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!
16:05 İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
16:04 Atatürk'e benzetilen Göksal Kaya tepki çeken fotoğraflarına açıklık getirdi
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
23:36 Günay Güvenç maç sonunda itiraf etti: Evet yere yatıyorum
22:26 Manisa'da kurumuş derede kolu koparılmış erkek cesedi bulundu
26.11.2019 17:19:18