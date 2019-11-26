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Babası tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

İstanbul Fatih'te, emekli başkomiserin başından tabancayla vurarak öldürdüğü kızının cenazesi, memleketi Bartın'da toprağa verildi.

26.11.2019 13:52 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:52Babası tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi
Fatih'te, emekli başkomiserin başından tabancayla vurarak öldürdüğü kızının cenazesi, memleketi 'da toprağa verildi.
Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlanan Nihal A'nın cenazesi, yakınları tarafından alınarak cenaze aracıyla Kurucaşile ilçesi Kapısuyu köyündeki evlerinin önüne getirildi.
Burada Kur'an-ı Kerim okunması ve helallik alınmasından sonra Nihal A'nın cenazesi Kapısuyu Camisi'nde kılınan namazın ardından aile kabristanına defnedildi.
Fatih ilçesi Zeyrek Mahallesi Gürgenoğlu Sokağı'ndaki evde emekli başkomiser Kemal A, psikolojik rahatsızlığı bulunan kızı Nihal A'yı (40) silahla başından yaralamıştı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Nihal A. kurtarılamazken, polisi arayarak kızını vurduğu ihbarında bulunduğu öğrenilen Kemal A, olayda kullandığı tabancayla gözaltına alınmış ve sevk edildiği nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

İstanbul, Bartın, Güncel

Kaynak: AA

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