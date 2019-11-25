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Babası tarafından öldürülen kızın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

Fatih'te, emekli başkomiser Kemal A'nın, başından vurarak öldürdüğü kızı Nihal A'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumundan teslim alındı.

25.11.2019 15:32 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:32Babası tarafından öldürülen kızın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı
Fatih'te, emekli başkomiser Kemal A'nın, başından vurarak öldürdüğü kızı Nihal A'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumundan teslim alındı.
Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlanan Nihal A'nın cenazesini almaya kardeşi ile aile yakınları geldi.
Üzgün oldukları gözlenen aile yakınları, herhangi bir açıklama yapmazken, cenazenin 'a götürülerek yarın defnedileceği öğrenildi.
Zeyrek Mahallesi Gürgenoğlu Sokağı'ndaki evde emekli başkomiser Kemal A, psikolojik rahatsızlığı bulunan kızı Nihal A'yı (40) silahla başından yaralamıştı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Nihal A. kurtarılamazken, polisi arayarak kızını vurduğu ihbarında bulunduğu öğrenilen Kemal A, olayda kullandığı tabancayla gözaltına alınmıştı.

Adli Tıp, Bartın, Güncel

Kaynak: AA

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