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Babası tarafından vurulan 19 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde babası tarafından vurularak öldürülen 19 yaşındaki genç, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

15.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 15.12.2019 15:12Babası tarafından vurulan 19 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı
'nun Yeniçağa ilçesinde babası tarafından vurularak öldürülen 19 yaşındaki genç, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz Cuma günü Yeniçağa ilçesine bağlı Yamanlar köyünde meydana gelen olayda, Ö.Ç. (48) tartıştığı oğlu Rıza Çolak'ı (19) evde bulunan av tüfeğiyle vurdu. Silah sesini duyan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde av tüfeğiyle vurulan Rıza Çolak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Alkollü olduğu iddia edilen baba Ö.Ç. ise, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Gerede ilçesinde adliyeye sevk edilen baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Babası tarafından silahla vurularak öldürülen Rıza Çolak, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Yeniçağa Aşçılar ve Mesleki Teknik Lisesinden geçtiğimiz yıl mezun olan Çolak, sınıf arkadaşlarının da katıldığı cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. - BOLU

Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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