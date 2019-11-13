Haberler » Güncel » Babasına ait otomobille kaza yaptı, kaçtı - Haber

Babasına ait otomobille kaza yaptı, kaçtı

ANKARA'da izinsiz aldığı babasına ait otomobille bariyerlere çarpan Fatih Ş., yaralandı.

13.11.2019 08:11 | Son Güncelleme: 13.11.2019 08:11Babasına ait otomobille kaza yaptı, kaçtı

ANKARA'da izinsiz aldığı babasına ait otomobille bariyerlere çarpan Fatih Ş., yaralandı. Kazanın ardından kaçan, polis tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alınan Fatih Ş., aracı babasının kullandığını öne sürdü.

Kaza, gece saatlerinde Altındağ ilçesinde meydana geldi. yolundan yönüne giden Fatih Ş. yönetimindeki 06 GA 418 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı Karapürçek alt geçidi girişinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Hafif yaralanan Fatih Ş., araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp, kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen polis ekipleri, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanan Fatih Ş., Mamak Merkezi Amirliği'ne götürdü.

Alkollü olduğu iddia edilen Fatih Ş., ilk ifadesinde, kaza sırasında otomobili babasının kullandığını öne sürdü. Polis, bunun üzerine durumu baba Zekeriya Ş.'ye bildirdi. Kaza yerine gelen Zekeriya Ş., hurdaya dönen otomobilini görünce şok yaşadı. Zekeriya Ş., burada polise verdiği bilgide, Şahap Gürler Mahallesi'ndeki evinde uyurken kapının önünde bulunan otomobilini kimin aldığını bilmediğini söyledi. Zekeriya Ş., otomobilinin oğlu tarafından kaçırıldığını ise polisten öğrendi.

?Fatih Ş., Mamak Polis Merkezi Amirliğine çağrılan ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'nın Samsun yönü, yaklaşık 1 saat süreyle çift taraflı olarak ulaşıma kapandı. Aracın çekici ile kaza yerinden kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.



Samsun, Mamak, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
08:46 HDP'li İdil Belediyesine görevlendirme
08:40 Metrobüs yoğunluğu dikkat çekti
08:44 Tunceli'nin Akpazar belde belediyesine görevlendirme
08:43 Nargile tütünü kaçakçılığı yapanlara 8 ilde operasyon (1)
08:38 Yurtta hava durumu
08:21 Cumhurbaşkanlığı kararı ile zorunlu hizmet sonucu işinden uzak kalanlar, istediklerinde yeniden hizmete alınacak
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
07:55 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastanelerinde hasta garantisi verildiği iddialarını yalanladı
07:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kaldığı otelin önüne gelip slogan atan vatandaşları selamladı
04:18 ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li iş adamlarıyla Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:25 "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 08:47:11