Babasına ait otomobille kaza yaptı, kaçtı

ANKARA'da izinsiz aldığı babasına ait otomobille bariyerlere çarpan Fatih Ş., yaralandı. Kazanın ardından kaçan, polis tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alınan Fatih Ş., aracı babasının kullandığını öne sürdü.

Kaza, gece saatlerinde Altındağ ilçesinde meydana geldi. Samsun yolundan Mamak yönüne giden Fatih Ş. yönetimindeki 06 GA 418 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı Karapürçek alt geçidi girişinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Hafif yaralanan Fatih Ş., araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp, kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen polis ekipleri, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanan Fatih Ş., Mamak Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü.

Alkollü olduğu iddia edilen Fatih Ş., ilk ifadesinde, kaza sırasında otomobili babasının kullandığını öne sürdü. Polis, bunun üzerine durumu baba Zekeriya Ş.'ye bildirdi. Kaza yerine gelen Zekeriya Ş., hurdaya dönen otomobilini görünce şok yaşadı. Zekeriya Ş., burada polise verdiği bilgide, Şahap Gürler Mahallesi'ndeki evinde uyurken kapının önünde bulunan otomobilini kimin aldığını bilmediğini söyledi. Zekeriya Ş., otomobilinin oğlu tarafından kaçırıldığını ise polisten öğrendi.

?Fatih Ş., Mamak Polis Merkezi Amirliğine çağrılan ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'nın Samsun yönü, yaklaşık 1 saat süreyle çift taraflı olarak ulaşıma kapandı. Aracın çekici ile kaza yerinden kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.