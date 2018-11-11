Babasına Bıçağı Vermemek İçin Dama Çıkan Genç Aşağı Düştü

11 Kasım 2018 Pazar 23:24



11 Kasım 2018 Pazar 23:24

- Babasına bıçağı vermemek için dama çıkan genç aşağı düştüADANA - Adana'da Suriyeli bir genç babasına bıçağını vermemek için evinin damına çıktığı sırada dengesini yitirip aşağı düşerek ağır yaralandı. Olay, Yüreğir İlçesi Akıncılar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilmeyen Suriyeli genç, yanında bulundurduğu bıçağı babası istedi. Suriyeli genç babasına bıçağı vermemek için oturdukları müstakil evin damına kaçmak istedi. Ancak Suriyeli genç dengesini yitirip yere düştü. Bunun üzerine gencin yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Suriyeli genci, Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.