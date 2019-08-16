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300 lira için babasını bıçakla gasp etti

Samsun'da bir şüpheli, iş yerine gittiği babasına bıçak dayayıp 300 lirasını gasp etti. Gözaltına alınan şüpheli, pişman olduğunu söyledi.

16.08.2019 12:42
300 lira için babasını bıçakla gasp etti

Samsun'da A.S., iş yerine gittiği babası M.S.'ye bıçak dayayarak 300 lira parasını gasp ettiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı. A.S, ifadesinde pişman olduğunu söyledi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. 34 yaşındaki A.S., babası M.S.'nin (58) iş yerine giderek babasına bıçak dayayıp, 300 lira parasını gasp etti.

BABA ŞİKAYETÇİ OLDU

Baba M.S. polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili A.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Polisteki sorgusu tamamlanan A.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. A.S. olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.

300 lira için babasını bıçakla gasp etti

İlkadım, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

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