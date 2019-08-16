Haberler» 3. Sayfa» Haber

Babasına bıçak dayayıp 300 lirasını gasp etti

Babasına bıçak dayayıp 300 lirasını gasp ettiSAMSUN - Samsun'da bir kişi iş yerine gittiği babasına bıçak dayayarak 300 lira parasını gasp ettiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.

16.08.2019 13:10
Babasına bıçak dayayıp 300 lirasını gasp etti
Babasına bıçak dayayıp 300 lirasını gasp etti
SAMSUN - Samsun'da bir kişi iş yerine gittiği babasına bıçak dayayarak 300 lira parasını gasp ettiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki A.S., babası M.S.'nin iş yerine giderek babasına bıçak dayayarak 300 lira parasını gasp ettiği iddia edildi. Baba M.S. polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili A.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Polisteki sorgusu tamamlanan A.S. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. A.S. olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.
Babasına bıçak dayayıp 300 lirasını gasp etti

Samsun, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:01   Tramvay yolunda meydana gelen kaza kamerada
13:58   Ahşap yüklü kamyon alev alev böyle yandı
13:57   Diyarbakır'da ağaçlık alanda yangın
13:54   Pakistan'da cami saldırısı: 5 ölü, 15 yaralı
13:40   Sulama kanalına düşen otomobildeki kadının cesedi 30 kilometre uzaklıkta bulundu
13:38   Beyoğlu'nda kapkaç anı kamerada
13:37   Kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları 100 bin lira dolandırdılar