Haberler » 3. Sayfa » Haber

Babasına böbreğini veren genç hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde babasına böbreğini veren genç, bir ay sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

18.09.2019 18:02Babasına böbreğini veren genç hayatını kaybetti
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde babasına böbreğini veren genç, bir ay sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki Tayfun Yıldız böbrek yetmezliği nedeniyle sağlık sorunları yaşayan babası Cevat Yıldız'a yaklaşık 1 ay önce İstanbul'daki bir hastanede böbreğini verdi. Bugün öğlen saatlerinde rahatsızlanan genç, ailesi tarafından Alaplı Devlet Hastanesine götürüldü. Yapılan tetkiklerinde kan değerleri düşük çıkan ve durumu kötüye giden Yıldız, ambulansla Kdz. Ereğli'deki özel bir hastaneye sevk edildi. Yıldız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin ölüm haberini alan yakınları ise hastaneye gelerek gözyaşı döktü.

Ölümü şüpheli bulunan Yıldız için savcılık soruşturma başlatırken, Yıldız'ın ölümünde ihmal olup olmadığı otopsi sonuçlarının ardından ortaya çıkacak. - ZONGULDAK

Tayfun Yıldız, Zonguldak, Alaplı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
22:27 Yozgat'ta otomobiller çarpıştı: 1 uzman onbaşı hayatını kaybetti 2 kişi de yaralandı
22:25 Oyunculara saldırıp, restorana zarar veren zanlıların görüntüleri ortaya çıktı
22:22 Ufak çocuk saniyelerle ölümden böyle döndü
22:17 Yüzüne siyah madde dökülüp tehdit edilen iş kadınının isyanı
22:15 Tuzla'da fabrika yangınında patlama: 1 itfaiye eri yaralı
22:14 Suruç'ta yol kenarında bulunan patlayıcı imha edildi
22:05 Oyunculara saldırıp, restorana zarar veren zanlıların görüntüleri ortaya çıktı