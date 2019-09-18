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Babasına böbreğini veren genç hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde babasına böbreğini veren genç, bir ay sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

18.09.2019 18:20Babasına böbreğini veren genç hayatını kaybetti
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde babasına böbreğini veren genç, bir ay sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki Tayfun Yıldız böbrek yetmezliği nedeniyle sağlık sorunları yaşayan babası Cevat Yıldız'a yaklaşık 1 ay önce İstanbul'daki bir hastanede böbreğini verdi. Bugün öğlen saatlerinde rahatsızlanan genç, ailesi tarafından Alaplı Devlet Hastanesine götürüldü. Yapılan tetkiklerinde kan değerleri düşük çıkan ve durumu kötüye giden Yıldız, ambulansla Kdz. Ereğli'deki özel bir hastaneye sevk edildi. Yıldız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin ölüm haberini alan yakınları ise hastaneye gelerek gözyaşı döktü.
Ölümü şüpheli bulunan Yıldız için savcılık soruşturma başlatırken, Yıldız'ın ölümünde ihmal olup olmadığı otopsi sonuçlarının ardından ortaya çıkacak.
(İHA)

Tayfun Yıldız, Zonguldak, Alaplı, Güncel

Kaynak: İHA

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