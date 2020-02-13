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Babasına evde bakım hizmeti veren ambulansı bağışladı

Muğla'da, babasına verilen evde bakım hizmetinden memnun kalan kadın, babasının vefatının ardından belediyeye hasta nakil ambulansı bağışında bulundu.

13.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:34Babasına evde bakım hizmeti veren ambulansı bağışladı
'da, babasına verilen evde bakım hizmetinden memnun kalan kadın, babasının vefatının ardından belediyeye hasta nakil ambulansı bağışında bulundu.
ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Nurgül İlter'in 97 yaşında vefat eden babası Sadık Savran, hayatının bir buçuk yılında Muğla Büyükşehir Belediyesinin sağlık hizmetlerinden yararlandı. Memnun kaldığı hizmetin daha fazla kişiye ulaşmasını isteyen İlter, babasının vefatının ardından belediyeye 255 bin lira değerindeki hasta nakil ambulansını bağışladı.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, makamında kabul ettiği hayırsever kadına teşekkür plaketi verdi.
Bağışlanan ambulansla çok sayıda kişiye sağlık hizmeti sağlanacağını belirten Gürün, ambulansın arkasına Nurgül İlter'in adını yazacaklarını söyledi.

Menteşe, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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