Haberler » Güncel » Babasına intihar edeceğini yazan genç sokakta bulundu - Haber

Babasına intihar edeceğini yazan genç sokakta bulundu

Babasına intihar edeceğini yazan genç sokakta bulunduDÜZCE'de, babasına intihar edeceği yönünde mesaj atıp, telefonunu kapatan Yasin A. (17), evine yakın bir sokakta bulundu.

05.02.2020 19:49 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:51
Babasına intihar edeceğini yazan genç sokakta bulundu
DÜZCE'de, babasına intihar edeceği yönünde mesaj atıp, telefonunu kapatan Yasin A. (17), evine yakın bir sokakta bulundu.
Olay, öğlenden sonra, Karahacımusa Mahallesi 1370 Sokak'ta meydana geldi. Yasin A., babası İsmail A.'ya intihar edeceği yönünde mesaj atıp, telefonunu kapatarak, evden ayrıldı. Mesajı alan İsmail A., durumu polise bildirdi. , itfaiye ve sağlık ekipleri eve geldi. Evde kimsenin olmadığını gören ekipler dışarı çıkarken, Yasin A. evinin yakınındaki sokakta bulundu. Yasin A., çocuk polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Babasına intihar edeceğini yazan genç sokakta bulundu

Polis, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:22  Türkiye nüfusu açıklandı! TÜİK 2020 Türkiye nüfusu il il
16:43  Şilan Makal kimdir? Şilan Makal nereli, kaç yaşında?
16:36  Van Bahçesaray nerede? Bahçesaray rakımı kaç?
15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
5.02.2020 20:54:52