Babasına Karşı Girdiği Muhtarlık Yarışını Kazandı

Bursa
'nın Orhangazi
ilçesinde Zafer Sevinç, babasına karşı aday olduğu muhtarlık yarışını kazandı.
İlçeye bağlı Heceler Mahallesi'nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtarlık için oy tasnifi tamamlandı.
Mahallede birbirleriyle akraba 7 aday, muhtarlık için yarıştı.
Seçmen sayısı 210 olan köyde 81 oy alan oğul Zafer Sevinç, mahallenin yeni muhtarı seçildi. Babası Ali Sevinç
ise 20 oy aldı.
Mahallede muhtarlık görevini 2014'ten bu yana Ali Sevinç yürütüyordu.
Orhangazi, Bursa, Güncel
Kaynak: AA