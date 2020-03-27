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Babasına telefonla ulaşamayan kişinin yardımına belediye ekipleri koştu

Sakarya'nın Erenler ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki babasına telefonla ulaşamayan kişiye belediye ekipleri yardım etti.

27.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:48
Babasına telefonla ulaşamayan kişinin yardımına belediye ekipleri koştu
Sakarya 'nın Erenler ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki babasına telefonla ulaşamayan kişiye belediye ekipleri yardım etti.
İstanbul'un Pendik ilçesinde ikamet eden Saim Sezer, Değirmendere Mahallesi'ndeki babası Mustafa Sezer'e telefonla ulaşamayınca durumu belediyeye bildirdi.
Sezer'in evine giden Erenler Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü görevlileri, ziyaretin ardından babayı oğluyla görüntülü görüştürdü.
Evden çıkamadığı için bankadaki parasını çekemediğini belirten Mustafa Sezer'in talebi de görevlilerce karşılandı.
Ekipler, Sezer'e ayrıca Belediye Başkanı Fevzi Kılıç'ın hediye ettiği kolonya ve maskeleri verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Sezer, Sakarya, Erenler, Güncel

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