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Babasına umut olan genç kalbine yenik düştü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, geçen ay böbreği babasına nakledilen ve dün geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren gencin cenazesi toprağa verildi.

11.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:51
'ın ilçesinde, geçen ay böbreği babasına nakledilen ve dün geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren gencin cenazesi toprağa verildi.
Yaklaşık bir ay önce böbrek yetmezliği bulunan babası Cevat Yıldız'a böbreğini veren ve dün geçirdiği kalp krizinin ardından Ereğli'deki bir özel hastaneye kaldırılan Tayfun Yıldız (28), burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gencin cenazesi, hastane morgundan yakınları tarafından alınarak, ilçeye bağlı Gümeli beldesindeki evine getirildi.
Burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edilip helallik alındı. Yıldız'ın naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.
Bu arada böbrek nakli ameliyatı nedeniyle oğlunun cenaze namazını evinin balkonundan izleyen baba Yıldız, gözyaşlarına hakim olamadı.
Babasına umut olan genç kalbine yenik düştü

Kalp Krizi, Zonguldak, Alaplı, Güncel

Kaynak: AA


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