Babasına yardım ederken elini et kıyma makinesine kaptırdı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk elini et kıyma makinesine kaptırdı. Talihsiz çocuk itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından et kıyma makinesinden kurtarılarak ameliyata alındı. Edinilen bilgiye göre korkunç olay, İslahiye ilçesi Devrişpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, babasının kasap dükkanında işlere yardım eden Suriye uyruklu 14 yaşındaki Halil Zavak, etlerle uğraşırken elini kıyma makinesine elini kaptırdı. Olayın fark edilmesinin hemen ardından sağlık ekiplerine haber verilirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz çocuğu et kıyma makinesi ile hastaneye kaldırmak zorunda kaldı. Talihsiz çocuk, İslahiye'de yapılan müdahaleler yetersiz kalınca Gaziantep'e sevk edildi. Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Halil Zavak, burada itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmalarının ardından et kıyma makinesinden kurtarıldı. Saatler sonra et kıyma makinesinden kurtarılan Zavak, ameliyata alındı.(İHA)