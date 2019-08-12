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Babasına yardım ederken elini kıyma makinesine kaptırdı

Babasına yardım ederken elini kıyma makinesine kaptırdıGAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk elini et kıyma makinesine kaptırdı.

12.08.2019 17:42
Babasına yardım ederken elini kıyma makinesine kaptırdı
Babasına yardım ederken elini kıyma makinesine kaptırdı
GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk elini et kıyma makinesine kaptırdı. Talihsiz çocuk itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından et kıyma makinesinden kurtarılarak ameliyata alındı.
Edinilen bilgiye göre korkunç olay İslahiye ilçesi Devrişpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, babasının kasap dükkanında işlere yardım eden Suriye uyruklu 14 yaşındaki Halil Zavak etlerle uğraşırken elini kıyma makinesine kaptırdı. Olayın fark edilmesinin hemen ardından sağlık ekiplerine haber verilirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz çocuğu et kıyma makinesi ile hastaneye kaldırmak zorunda kaldı.
Talihsiz çocuk, İslahiye'de yapılan müdahaleler yetersiz kalınca Gaziantep'e sevk edildi. Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Halil Zavak, burada itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmalarının ardından et kıyma makinesinden kurtarıldı.
Saatler sonra et kıyma makinesinden kurtarılan Zavak, ameliyata alındı.
Babasına yardım ederken elini kıyma makinesine kaptırdı

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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