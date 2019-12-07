Haberler » Güncel » Babasına yardıma giden zabıt katibi devrilen traktörün altında kalarak öldü - Haber

Babasına yardıma giden zabıt katibi devrilen traktörün altında kalarak öldü

Elazığ'ın Ağın ilçesinde babasına bahçe işlerinde yardıma giden kişi, gübre yüklü traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

07.12.2019 23:10 | Son Güncelleme: 07.12.2019 23:10Babasına yardıma giden zabıt katibi devrilen traktörün altında kalarak öldü
'ın ilçesinde babasına bahçe işlerinde yardıma giden kişi, gübre yüklü traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahadırlar köyü mevkisinde Elazığ Adliyesinde zabıt katibi olarak çalışan Mehmet Nuri Koçoğlu idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen gübre yüklü traktör, sağanak nedeniyle yolun kayganlaşması nedeniyle tarlaya devrildi.
Kazada, sürücü Koçoğlu hayatını kaybetti. Koçoğlu'nun cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesine götürüldü.
Koçoğlu'nun hafta sonu babasına bahçe işlerinde yardım etmek için köye gittiği öğrenildi.

Elazığ, Ağın, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:58 Silivri'de evinde baygın bulunan kişi hastanede hayatını kaybetti - Haber
23:56 Beyoğlu'nda otizme farkındalık konseri - Haber
23:56 Türkiye'den Yunanistan Başbakanına "hayalperest ideolojiler" tepkisi - Haber
23:56 Filistinli genç kız, Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde gözünü kaybetti - Haber
23:54 İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri - Haber
23:10 Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Şehir Üniversitesi yanıtı - Haber
22:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğan Grubu'nun 60. kuruluş yıldönümü programına katıldı - Haber
21:07 Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu'ndan kuraklığa karşı sarnıç sistemini tavsiyesi etti - Haber
20:13 Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un babası da cinayet işlemiş - Haber
19:34 Milli Savunma Bakanlığı'ndan Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesine sert tepki - Haber
8.12.2019 00:00:20