Babasından 41 Yıl Önce Devraldığı Mührü 2019'da Devredecek

07 Aralık 2018 Cuma 11:36



07 Aralık 2018 Cuma 11:36

AYKUT KARADAĞ - Ankara'nın Altındağ ilçesinde 1977'den beri muhtarlık görevini yürüten 70 yaşındaki Fethi Adalı, babasından devraldığı mührü gelecek yıl devretmeye hazırlanıyor.Altındağ Hacettepe Mahallesi Muhtarı Fethi Adalı'nın 1969 yılında muhtar seçilen babası Haydar Adalı, bu görevi 1977 yılına kadar sürdürdü. O dönem babasının yanında muhtar azalığı yapan Fethi Adalı, 1977'deki seçimlerde muhtarlık koltuğunu babasından devraldı. Adalı, o tarihten bu yana aynı mahallede muhtarlık yapıyor."Halka hizmet, hakka hizmettir"Evli, üç çocuk babası Adalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muhtarlığın kendileri için adeta aile mesleği haline geldiğini söyledi.Ailesinin Hacettepe Mahallesi'nde uzun yıllardır esnaflık yaptığını anlatan Adalı, babası muhtar olduğu günden beri mahalleliye hizmet ettiklerini, ihtiyaçları giderdiklerini dile getirdi. Adalı, "Herkese iyi kötü yardımcı olduk. Millet bizi sevdi. Babam yaşlanmıştı, ben devam ettim. Babamdan daha çok koşturmaya başladım." diye konuştu."Mühür parası almayan tek muhtarım"Muhtarlık görevini "baba emaneti" olarak kabul ettiğini anlatan Adalı, şöyle devam etti:"Muhtarlığım döneminde Cebeci Esnaf Kefalet Kooperatifinin kurucularından oldum. Şimdi orayı da devam ettiriyoruz. Yani vatandaşa faydalı olabilmek için bu görevdeyim. Muhtarlıkta mühür parası almayan tek muhtarım ben Ankara'da. Oy veren insana el açamaz muhtar. Bunları söyleye söyleye muhtarlık maaşlarını gündeme tuttuk, şimdiki duruma getirttik."Mahallelinin seçimlerde karşısına rakip koymadığını belirten Adalı, "Yani ben hemen hemen üç dört seçim hiç rakip olmadan aday oldum. Ben varken hiç kimse aday olmadı. Çünkü hem para almıyordum hem de insanların ilettiği işleri görüyordum. Kapı çalmayı iyi bilirim. Her makama giderim ve konuşurum. Emniyet, vali, vali yardımcıları, sağ olsun hepsi beni severler, dinlerler." dedi."Gençler gelsin, daha güzel işler yapsın"Mart 2019'daki yerel seçimlerde aday olmayacağını açıklayan Adalı, şunları kaydetti:"Mahalleli beni bir akraba, bir ağabey gibi gördü ve onlara da hiç mahcup olmadım. Onlar da beni sever. Şimdi bu dönem aday olmayacağım dediğim halde kapıyı aşındıranların haddi hesabı yok. İlla seni görmek istiyoruz diyorlar ama ben kendimi tanıyorum, artık koşmaya takatim yok. Bırakmayı bilmemiz lazım. Makamlar gelip geçici. Kendiliğimden, hiç yenilgi almadan bırakayım. Gençler gelsin, daha güzel işler yapsın diye uğraşıyorum, amaç bu. Bu dönem aday değilim. Genç arkadaşları önereceğim. Halka hizmet, hakka hizmettir."