Haberler» Güncel» Haber

Babasından boşanan annesini tabancayla yaraladı

ADANA'da babasından boşandığı için annesini tabancayla yaralayan ve farklı suçlardan hakkında 3 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ömer B. (20) yakalandı.

18.08.2019 09:45 Babasından boşanan annesini tabancayla yaraladı
ADANA'da babasından boşandığı için annesini tabancayla yaralayan ve farklı suçlardan hakkında 3 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ömer B. (20) yakalandı.
Olay, 25 Temmuz'da Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddaya göre, Ömer B., babasından boşanan annesi Arzu K.'yi (38) tabancayla yaralayıp kaçtı. Olayın ardından polis, şüpheliyi Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonla yakaladı. Emniyete götürülen Ömer B.'nin olaydan sonra 2 eve pompalı tüfekle ateş ettiği ve 'yaralama, mala zarar verme' suçlarından hakkında kesinleşmiş 3 yıl 3 ay  hapis cezasıyla arandığı saptandı.
Ömer B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Seyhan, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:19   Stant ücretleri Karacasuspor'a bağışlanacak
10:19   Ünlü sanatçılar Karacasu'da sahne alacak
10:19   Sapanca'da fırtına çatı uçurdu, ağaçları devirdi
10:18   İstanbul'daki sel felaketi sonrasında Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama
10:18   Yer bulunmazsa 50 kedi sokakta kalacak
10:18   Aşırı yağış kazaya neden oldu: 1 yaralı
10:18   Lübnanlılardan su ve dalış sporlarına ilgi