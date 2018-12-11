Babasından Devraldığı Hamamı Sadece Kadınlar İçin Düzenledi

Eskişehir
'de, sadece kadınların kullanabileceği hamam sayısının eksikliğinin farkına varan genç kadın girişimci Feyza Özkeçeci, öncesinde erkekler için olan hamamı babası Mahmut Özkeçeci'den devraldı ve hemcinsleri için uygun hale getirdi.
Kadın girişimci Özkeçeci, yıllardır babasının işlettiği hamamı kadınların hizmetine sunmak için devraldı ve düzenlemeler yaparak vatandaşlara kapılarını açtı. Kısa sürede değişim yaparak işletmeyi kadınlar hamamına çeviren Özkeçeci, gün geçtikçe unutulan hamam kültürünü canlandırmak istediğini söyledi. Çalışanların tamamının kadın olduğu hamamla, kendine güvenemeyen ve bu gibi işlere adım atmaya cesareti olmayan kadınlara örnek olmayı amaçladığını vurguladı.
Erkek ve kadınların belli günlerde kullandığı ortak hamam
Tamamı kadınlar için ve kadınlara özel olan hamamların kişileri daha rahat hissetmesini sağladığını söyleyen Feyza Özkeçeci "Genellikle hamamlarda belirli günler kadınlar için oluyor. O günleri takip etmeniz ya da kendinizi ona göre ayarlamanız gerekiyor ve hijyen açısından da rahat olmuyor içiniz. Tamamı kadınlara ait olduğunda daha rahat hissediyorsunuz. Bütün bunları göz önünde bulundurarak Eskişehir'de olmayan bir konseptte hazırlamaya çalıştık. Özellikle böyle bir yer aradıklarını söylüyordu kadınlar. Ulaşımı rahat, hamamın önüne kadar arabayla gelinebilecek ve tüm hafta boyunca sadece kadınlar için açık bir hamam" dedi.
Hem hamam sefası hem Hint kınası
Farklı konseptler düşündüğünü ve bunları hayata geçireceğini belirten girişimci Özkeçeci, "Özel günler için farklı gruplara farklı organizasyonlar yapmayı planlıyorum. Aynı zamanda haftanın belirli günlerinde özel ikramlarımız, şanslı saatlerimiz olacak. Şanslı saatlerde gelen müşterilerimize sürprizlerimiz olacak. Örneğin ben aynı zamanda Hint kınası dövmecisiyim. Haftanın bir günü burada Hint kınası ve bununla alakalı etkinlikler düzenlemeyi düşünüyorum, hamamdan çıkanlara zaten mutlu oldukları anda onları daha da mutlu edecek hediye olacak" şeklinde konuştu.
Su doğal termal suyu
Hamamda profesyonel masörlerin ve eğitimli kesecilerin olduğunun altını çizen Keçeci, "Suyumuz doğal termal kaynak suyu ve yer altından geliyor. Eskişehir bildiğiniz gibi zaten sıcak sularıyla meşhur, biz de tam sıcak suların olduğu mevkide bulunuyoruz. 47 derece kaynak suyumuz var, insanlar girilebilir olmasını istediği için biraz soğutma yaptık. Her şey Eskişehirliler için, talebe göre değiştirebiliyoruz zaten suyun sıcaklığını, sayılı şifalı kaynak suyu olan hamamlardan biriyiz" diye konuştu.
Eskide kalmış hamam kültürünü canlandırmak istediklerini belirten Beyza Özkeçeci, yetişen genç kuşakların da bu kültürü öğrenmesini istediklerinin altını çizdi. - ESKİŞEHİR
Eskişehir
11 Aralık 2018 Salı 10:40