Babasından Devraldığı Muhtarlığı 60 Yıldır Sürdürüyor

Kaynak: AA

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da muhtar olan babasının ölümünün ardından mührünü devralan ve aralıksız 60 yıldır görevini sürdüren Hamit Altun, yerel seçimlere de rakipsiz gidiyor.Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Kavak köyünde yaşayan Hamit Altun (82), muhtar olan babası öldükten sonra askerlik görevini yapıp köyüne döndü.Henüz 22 yaşındayken babasından devraldığı muhtarlık mührünü 60 yıldır bırakmayan Altun, köyüne ömrünü adadı. 9 çocuk babası Altun, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde de bir kez daha muhtar adayı oldu.Seçime sayılı günler kala 30 haneli, 102 seçmenli köyde evleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Altun, talep ve istekleri dinleyerek eksik kalan projeleri tamamlamak için kendilerinden destek istiyor.Muhtarlığı süresince çok sayıda cumhurbaşkanı ve başbakan gören Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muhtar olduğunda herkese eşit davrandığını ifade etti.Altun, şunları dile getirdi:"1959 yılından beri muhtarım. Askerden geldiğimde 22 yaşındaydım, o gündür bugündür muhtarım. Köylü beni seviyor, ölünceye kadar muhtar olmak istiyorum. Bugüne kadar hiç rakibim çıkmadı. Köylülerim de benden çok memnun.""Tek amacım köyüme hizmet edip vatandaşları memnun etmek"Tek amacının köyüne hizmet edip kendisine oy veren vatandaşları memnun etmek olduğunu anlatan Altun, "Ömrüm yettiği kadar muhtarlığa devam edeceğim. Birkaç defa, 'Muhtar adayı olmayacağım, yaşım büyüktür.' dediğimde köylüler, 'Yok, sen ölünceye kadar muhtar olacaksın' dediler. Eğer köylü beni isterse bir kez daha muhtar olacağım." diye konuştu."Ben doğduğumdan beri muhtardır"Köylülerden 53 yaşındaki Selahattin Esen, doğduğundan beri muhtar olan Hamit Altun'ndan memnun olduklarını anlatarak, şunları belirtti:"Bugüne kadar ona rakip olanı daha görmedim. Köylüler Altun'u seviyor. Rakip çıkmadıysa köylülerin ona olan sevgisindendir, zorla da bu işi yapmıyor. Oda muhtarlığa devam ediyor. Köprümüz eksik. Mezarlığımız suyun diğer tarafında, arazimizin de yüzde 80'i diğer tarafta. İki eksiğimiz var, biri köprü diğeri yolların asfalt olması. Devletten bunları istiyoruz. Hamut Altun amcamız Türkiye'de en uzun süre muhtarlık yapan kişidir."Ahmet Uz da muhtar Altun'un kendilerini ziyaret ettiğini ve ona ölünceye kadar destek olacaklarını vurguladı.Halis Altun, muhtar Altun'un köyün büyüğü olduğunu aktararak, "Muhtarımızın köye yaptıkları hizmetleri güzel. Köye cami ve taziye evi yaptı, şebeke suyu getirdi. Okul 1974 yılında yapıldığında o zaman ben daha dünyaya gelmediğim için bilmiyorum. Daha sonraki yıllarda okulun çevresine sur çekilip onarım yapıldı." sözlerine yer verdi.