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Babasından izinsiz aldığı otomobille kaza yaptı: 7 yaralı

BURDUR'un Kemer ilçesinde 14 yaşındaki İ.H.'nin babasından habersiz aldığı otomobille arkadaşlarını gezdirirken kaza yaptı.

19.11.2019 22:00 | Son Güncelleme: 19.11.2019 22:00Babasından izinsiz aldığı otomobille kaza yaptı: 7 yaralı

BURDUR'un ilçesinde 14 yaşındaki İ.H.'nin babasından habersiz aldığı otomobille arkadaşlarını gezdirirken kaza yaptı. Şarampole yuvarlanan otomobilde İ.H. ve çocuk yaşta 6 arkadaşı hafif yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde kemer ilçesinde meydana geldi. İ.H. babasına ait 07 EJH 55 plakalı otomobili haber vermeden alarak, arkadaşlarını gezintiye çıkardı. İ.H.'nin kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Derebağ mevkiinde şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü İ.H. ile araçta bulunan İ.M.K. (13), A.Y. (12), F.V. (14), C.İ. (12), Y.K. (14) ve C.E.(13) çeşitli yerlerinden yaralandı. Ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı çocuklar, yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kaza ile ilgili soruşçturma sürdürülüyor.



Kemer, Güncel

Kaynak: DHA

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