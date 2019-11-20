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Babasından kalan eşyaları İlkadım Kadın Koordinasyon Merkezine bağışladı

Babaları Sefer Kurtuluş'u geçirdiği rahatsızlık sonucu kaybeden Necibe Kurtuluş ve Şebnem Batal, babasının evindeki eşyaları İlkadım Kadın Koordinasyon Merkezine bağışladı.

20.11.2019 18:07 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:12Babasından kalan eşyaları İlkadım Kadın Koordinasyon Merkezine bağışladı
Babaları Sefer Kurtuluş'u geçirdiği rahatsızlık sonucu kaybeden Necibe Kurtuluş ve Şebnem Batal, babasının evindeki eşyaları Kadın Koordinasyon Merkezine bağışladı.

Kurtuluş'un evindeki tüm eşyalarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için bağışlamak istediklerini söyleyen Necibe Kurtuluş ve Şebnem Batal'a bir taziye ziyaretinde karşılaştıkları İlkadım Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş yardımcı oldu. Necibe Kurtuluş ve Şebnem Batal'ın talebi sonrası harekete geçen Demirtaş, İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürü Cemalettin Çakır ile birlikte ihtiyaç sahibi insanlara bağışlanmak üzere Mahallesi Aziziye Caddesi Çiftlik Apartmanındaki adrese giderek halıdan mobilyaya mutfak eşyasında perdesine kadar koli halinde paketlenmiş tüm eşyaları tutanak karşılığında alarak ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılmak üzere İlkadım Belediyesi Hayır Çarşısına naklini sağladı.

"Kimseyi ayrıştırmadan insanlarımıza faydalı olma gayretindeyiz"

Kendilerinin bir köprü görevi gördüğünü belirten İlkadım Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş, "Hem yardımsever hem de ihtiyaç sahipleri bize ulaşsın diye biz onların arasında bir köprüyüz ve çok güzel katılımlar aldık. İnsanlar eşyalarını değiştiriyor evdekileri nereye vereceklerini bilmedikleri için gerek giyim, gerekse ev eşyalarını çöpe atıyorlardı. Hayır Çarşısı ile hem ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gideriliyor, hem de insanlar fazla eşyalarının başka insanların faydalanmasını sağlanıyor. Kimseyi ayrıştırmadan insanlara faydalı olma gayretindeyiz. Sosyal medya ve gazete haberleri vasıtasıyla yardımsever insanlarımıza ulaşıyoruz. Bu sebeple evin tüm eşyalarını ihtiyaç sahibi insanlara bağışlanmasına vesile olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Bağışlanan tüm eşyaların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması adına Kadın Koordinasyon Merkezinin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten hayırsever Şebnem Batal, güvenebileceği yardım kuruluşu olduğundan dolayı Kadın Koordinasyon Merkezini tercih ettiğini söyledi. - SAMSUN

İlkadım Belediyesi, Çiftlik, İlkadım, Güncel

Kaynak: İHA

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