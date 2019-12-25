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Babasından öğrendi, 66 yıldır el işi örüyor

Zonguldak'ta yaşayan 78 yaşındaki Ali Yılmaz birçok kadının ismini dahi bilmediği çorap ve kazak türlerini örerek görenleri şaşırtıyor.

25.12.2019 11:57 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:03 Babasından öğrendi, 66 yıldır el işi örüyor
'ta yaşayan 78 yaşındaki Ali Yılmaz birçok kadının ismini dahi bilmediği çorap ve kazak türlerini örerek görenleri şaşırtıyor.

Zonguldak'ın ilçesine bağlı Yeni Doğanlar köyünde tek başına yaşayan 78 yaşındaki Ali Yılmaz, çocuk yaşlarda babasından görerek birçok kadının ismini dahi bilmediği örgü türleriyle kazak ve çorap örerek görenleri şaşırtıyor. Yılmaz, kış aylarında vakit geçirmek için torunlarına, 12 yaşından beri bereler, çorap ve kazak ördüğünü söyledi.

Şiş ile örgü örmeyi çocukken babasından öğrendiğini anlatan Ali Yılmaz," Ben bu mesleği 12 yaşındayken babamdan görerek öğrendim. O zamanlar fakirlik olduğundan babam ve annem bu el işini yapardı ve o yıllardan beri bende örgü örerim. Bu örgüleri beş şişle de iki şişle de yapabiliyorum. Ben bu örgü el işini para karşılığı olmadan hobi olarak yapıyorum. Genelde kazak, çorap, patik ve bereler örüyorum. Ben bunları torunlarıma, komşularıma ve isteyen herkese örüyorum" dedi.

Köyündeki komşu kadınlara örgü konusunda da yardım ettiğini anlatan Yılmaz, bu el örgü mesleğini babamdan görerek öğrendiğini söyledi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Alaplı, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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