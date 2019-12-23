Haberler » Magazin » Babasından şikayetçi olan Avatar Atakan: Affetmem mümkün değil - Magazin

Babasından şikayetçi olan Avatar Atakan: Affetmem mümkün değil

2016 yılında Survivor'da şampiyon olan Avatar Atakan lakaplı Atakan Arslan, babası Mehmet Arslan'ın kendisine tehditte bulunduğu iddiasıyla savcılığa başvurdu. 2 Sayfa programına telefonla bağlanan Arslan, "Babamı affetmem mümkün değil" dedi.

23.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:16

lakaplı milli kick boksçu Atakan Arslan, öz babası Mehmet Arslan'ın kendisine hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Babasını asla affetmeyeceğini belirten Atakan Arslan, "Bir babanın evladına yapmaması gereken çok çirkin şeyleri yaptı" şeklinde konuştu.

"TEHDİT KONUSUNDA PEK ÇOK ŞEY VAR"

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Atakan Arslan, konu hakkında şunları söyledi: "Bizim bu hukuğumuzu bilen biliyor. Ben bu konuda gerekli şeyleri söyleyerek savcılığa suç duyurusunda bulundum. Buradan bir şey söylemek doğru değil. Bir babanın evladına yapmaması gereken çok çirkin şeyler yaşandı. Maddi yardımla alakalı olanlar doğru değil. Tehdit konusunda pek çok şey var. Bu konu hakkında bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum. Ne kadar kötü olursa olsun sonuçta baban oluyor. Bazı insanlar vardır ya ne olursa olsun babadır diyemezsin ya öyle durumlar var işte. İnsanlar bunu çok iyi anlayamayacağı için bir şey söylemek istemiyorum. ne kadar görüşsem de bazı şeyler olmayınca olmuyor."

"SAVCILIĞA BAŞVURMAK ZORUNDA KALDIM"

"İnsan hiçbir zaman ailesinin kötü ve yanlış şeyler yaptığını kabul etmiyor. Bunlar bir günde yaşanan şeyler değil yıllardır olan şeyler. Babamı affetmem söz konusu değil. 1 değil 2 değil affedilecek şeyler geçti. Başka bir insan belki çözülebilir ama mecburen savcılığa başvurmak zorunda kaldım. "

Babasından şikayetçi olan Avatar Atakan: Affetmem mümkün değil

Mehmet Arslan, Atakan Arslan, Avatar, Magazin


HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

12:06   Babasından şikayetçi olan Avatar Atakan: Affetmem mümkün değil - Magazin
11:54   Kırk Yalan Film oyuncuları Vega Outlet'te - Magazin
11:47   Dünyaca ünlü vokalist Della Miles elinden kebap - Magazin
11:25   Rahmetli eşi İbrahim Erkal'ın Ömrüm şarkısını duyan Filiz Erkal, gözyaşlarına boğuldu - Magazin
11:11   Müge Anlı'nın avukatı Rahmi Özkan'ın 13 yaşındaki torunu kanserden hayatını kaybetti - Magazin
10:32   Şarkıcı Mustafa Sandal'ın Aleyna Tilki'nin arkasından yaptığı hareket dikkat çekti - Magazin
09:56   Fenomen Selin Ciğerci, mini elbisesiyle kalça dansı yaptı - Magazin
09:09   Sanatçı Ercan Kont, 77 yaşında yaşama veda etti - Magazin
08:28   Fenomen Danla Bilic, erkek takipçisinden gelen küfürlü mesajı ifşa etti - Magazin
23.12.2019 12:18:46