Babasını arayıp, 'evi yaktım, gidiyorum' dedi

BİLECİK'te ailesiyle birlikte yaşayan Fatih B., babasını telefonla arayıp 'evi yaktım, gidiyorum' dedikten kısa süre sonra oturdukları dairede yangın çıktı. Yangın çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken, polis psikolojik sorunları olduğu belirtilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Bahçelievler Mahallesi'nde 33 Evler sokaktaki 5 katlı bir apartmanın 3'ncü katında oturan Fatih B., ailesinin evde olmadığı sırada babasını cep telefondan arayıp 'evi yaktım, gidiyorum' diyerek yatağını ateşe verip yangın çıkardı. Şüpheli Fatih B., kaçarken dumanları görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Polisin ulaştığı Fatih B.'nin ailesi evde olmadıkları oğullarının arayıp 'evi yaktım, gidiyorum' dedikten sonra telefonu kapattığını söyledi. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlatırken, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Fatih B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.