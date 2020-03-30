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Babasını bıçakla ağır yaralayan genç adliyede

Samsun'da babasını bıçakla ağır yaralayan genç, polisteki sorgulanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

30.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:37
Babasını bıçakla ağır yaralayan genç adliyede
Samsun 'da babasını bıçakla ağır yaralayan genç, polisteki sorgulanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Atakum ilçesindeki bir okulda memur olarak çalıştığı öğrenilen Onur S. (39), evlerinde babası Cabir S.'ye (70) bıçakla saldırdı. Oğlunun saldırısı sonucu kollarından ve göğsünden bıçaklanan Cabir S., 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Cabir S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Onur S. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgusu tamamlanan Onur S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhuriyet Mahallesi, Samsun, Atakum, Sabah, 3. Sayfa
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