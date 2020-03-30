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Babasını bıçakla ağır yaralayan genç hastaneye yatırıldı

Samsun'da babasını bıçakla ağır yaralayan genç, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi ve Ruh Sağlığı Hastanesi'nde tedavi altına alınmasına karar verildi.

30.03.2020 18:43 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:43
Babasını bıçakla ağır yaralayan genç hastaneye yatırıldı
Samsun 'da babasını bıçakla ağır yaralayan genç, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi ve Ruh Sağlığı Hastanesi'nde tedavi altına alınmasına karar verildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Atakum ilçesindeki bir okulda memur olarak çalıştığı öğrenilen Onur S. (39), evlerinde babası Cabir S.'ye (70) bıçakla saldırdı. Oğlunun saldırısı sonucu kollarından ve göğsünden bıçaklanan Cabir S., 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Cabir S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Onur S. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'ndaki sorgusu tamamlanan Onur S., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcıya ifade veren Onur S.'nin, savcı tarafından Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alınmasına karar verildi. Onur S. polis tarafından tedavisi için hastaneye götürüldü. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhuriyet Mahallesi, Samsun, 3. Sayfa
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