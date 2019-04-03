Babasını Bıçakladığı İddiasıyla Tutuklandı

Kırıkkale'de bir kişi annesine bakmadığı iddiasıyla babasını bıçakla yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'ndeki evine gelen D.Ş. (29), yatarak tedavi gören ve bakıma muhtaç annesine iyi bakmadığı gerekçesiyle babası Y.Ş. (55) ile tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.Ş, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla babası Y.Ş'yi yaraladı.
Yaralanan baba, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından gözaltına alınan D.Ş, sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Kırıkkale, Güncel
Kaynak: AA