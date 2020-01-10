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Babasını bıçaklayan 15 yaşındaki kıza adli kontrol

Samsun'da babasını bıçakla yaralayan 15 yaşındaki kız çocuğu, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10.01.2020 12:57 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:02Babasını bıçaklayan 15 yaşındaki kıza adli kontrol
'da babasını bıçakla yaralayan 15 yaşındaki kız çocuğu, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde 3 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinde 15 yaşındaki kızı D.Ç.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan E.Ç. (44) karnından yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.Ç. ameliyata alındı. Bıçaklanan baba, kızından şikayetçi olmadı.

Olaydan sonra kaçan D.Ç. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. D.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren D.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

D.Ç.'nin devlet korumasına altına alınıp yuvaya teslim edileceği öğrenildi. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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