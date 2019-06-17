17.06.2019 18:10
Haberler»3. Sayfa » Haber

Babasını bıçaklayan zanlı tutuklandı

Babasını bıçaklayan zanlı tutuklandı

Antalya'da Babalar Günü'nde babasını komando bıçağıyla ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

Antalya'da Babalar Günü'nde babasını komando bıçağıyla ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 578 Sokak'ta meydana gelen olayda, 16 yaşındaki Ş.U., babasının işlettiği oto kiralama dükkanına geldi. İddiaya göre, Ş.U., yaşanılan tartışmanın ardından yanındaki komando bıçağını çıkarıp babasının ağır yaraladı. Gözaltına alınan Ş.U. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ş.U., ifadesinde babasından sürekli şiddet gördüğü için psikolojisinin bozulduğu ve bir anlık sinirle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Ş.U., nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Muratpaşa, Babalar Günü, Komando, Antalya, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:19 Üsküdar'da 2 ay önce tekneden düşen şahsın cesedi bulundu
18:18 Aksaray'da düğün çadırında sel paniği
18:12 75'lik dede, 750 TL'lik borç yüzünden büfeciyi öldürdü
18:09 Babasını bıçaklayan zanlı tutuklandı
17:59 Bulanık'ta trafik kazası: 1 ölü
17:58 'Gri' kategoride aranan 3 terörist etkisiz hale getirildi
17:55 Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı