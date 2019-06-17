17.06.2019 18:22
Haberler»Güncel » Haber

Babasını bıçaklayan zanlı tutuklandı

Antalya'da babasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Antalya'da babasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.
Muratpaşa ilçesi Köprülü Caddesi'nde araç kiralama bürosunda tartıştığı babası Enver U'yu "Rambo" tarzı bıçakla boyun ve kollarından yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 18 yaşındaki Şehmuz U, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı Şehmuz U, adliyeye götürülüşü sırasında, gazetecilerin "Niçin yaptınız, pişman mısınız?" sorularına cevap vermedi.
Şehmuz U'nun polise verdiği ifadesinde, babasından sürekli şiddet gördüğünü ve bu nedenle psikolojisinin bozuk olduğunu söylediği belirtildi.
Adliyeye sevk edilen zanlı Şehmuz U, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Baba Enver U'nun ise hastanedeki tedavisi sürüyor.Babasını bıçaklayan zanlı tutuklandı
Kaynak: AA
Köprülü, Muratpaşa, Rambo, Antalya, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:21 Okmeydanı'nda lüks cip silahlı saldırı: 4 yaralı (1)
20:21 FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyon
20:21 MSB: "(Akar-Şoygu görüşmesi) İki Bakan tarafından Astana ve Soçi mutabakatlarına bağlılık...
20:20 Fahrettin Altun: "Mursi, son nefesine kadar zulme boyun eğmemesiyle hatırlanacak"
20:20 Trabzon'da sağanak
20:20 Giresun'da trafik kazası: 5 yaralı
20:19 Eskişehir'de yağmur ve dolu etkili oldu (2)