Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

ERZİNCAN'da, psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Sultan Akduman (32), aynı evde yaşadığı emekli imam babası Mehmet Akduman'ı (66) boğazından bıçaklayarak öldürdü. Sultan Akduman, polisi arayarak teslim oldu.

Olay, sabah saatlerinde, merkez Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Polisi arayan Sultan Akduman, babasını öldürdüğünü ve teslim olmak istediğini söyledi. Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, verilen adrese gitti. Eve giren ekipler, yaptıkları incelemede emekli imam olan Mehmet Akduman'ın boğazından bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Mehmet Akduman'ın kızı Sultan Akduman polis ekiplerince gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Mehmet Akduman'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı duyup, Akduman ailesinin evine gelen yakınları, büyük bir üzüntü yaşadı. Polis, Sultan Akduman'ı gözaltına alarak emniyete götürdü.

Kaynak: DHA