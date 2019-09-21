Haberler » 3. Sayfa » Haber

Babasını defalarca bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki çocuk adliyeye sevk edildi

Babasını defalarca bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki çocuk adliyeye sevk edildiİSTANBUL - Maltepe'de bir apartman dairesinde babasını defalarca bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki A.B. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

21.09.2019 14:34
Babasını defalarca bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki çocuk adliyeye sevk edildi
İSTANBUL - Maltepe'de bir apartman dairesinde babasını defalarca bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki A.B. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Akıllara durgunluk veren cinayet, dün akşam saat 21.00 sıralarında İstanbul'un Maltepe ilçesi, Çınar Mahallesi, Kadir Has Caddesi üzerinde yer alan dört katlı bir binanın ikinci katında bulunan dairede meydana gelmişti. İddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı daire içerisinde sözlü olarak tartışmaya başlayan baba Yusuf Başıgüzel ile oğlu A.B.'nin seslerini duyan komşuları kapıya geldiğinde korkunç gerçek ortaya çıkmıştı. A.B., babasını defalarca bıçaklayıp öldürdükten sonra polise teslim olmuştu. Üsküdar'daki Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen A.B. sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. A.B. basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.
Babasını defalarca bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki çocuk adliyeye sevk edildi

Maltepe, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:45 Kocaeli'de bir şahıs husumetlisi tarafından öldürüldü
16:33 Arnavutköy'de ailesini vahşice katleden şahıs adliyeye sevk edildi
16:32 Sarı Yelekliler güçlü döndü
16:28 Arnavutköy'de vahşice öldürülen aile üyelerinin cenazeleri memleketlerine gönderildi
16:19 İtalya'da tek motorlu uçak düştü: 1 ölü, 3 yaralı
16:18 DEAŞ'ın sözde emiri, DEAŞ'ın saldırısında yaralanmış
16:18 Trafikte darp edildiği iddia edilen sürücü hastane yolunda öldü