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Babasını dövüp evden attı, kendisini eve kilitleyip yangın çıkardı

KAYSERİ'de, epilepsi hastası Adem Arslan (45), tartıştığı babası Niyazi Arslan'ı (67) döverek, evden dışarı çıkardı.

29.12.2019 16:31 | Son Güncelleme: 29.12.2019 16:32 Babasını dövüp evden attı, kendisini eve kilitleyip yangın çıkardı

KAYSERİ'de, epilepsi hastası Adem Arslan (45), tartıştığı babası Niyazi Arslan'ı (67) döverek, evden dışarı çıkardı. Adem Arslan, daha sonra birlikte yaşadıkları evde yangın çıkararak, kendisini de içeri kilitledi. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, evden baygın kurtarılan Arslan, hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi Öncüler Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Epilepsi hastası olan Adem Arslan, bilinmeyen nedenle babası Niyazi Arslan ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Arslan, babasını döverek, evden dışarı çıkardı. Arslan, daha sonra anne ve babası ile yaşadığı evin camlarını sandalyeyle kırdı. Salonda yangın çıkaran Arslan, kendisini yatak odasına kilitledi. Alevleri gören komşular, itfaiyeye verdi. 

CAMLARI KIRDI, EVDE YANGIN ÇIKARDI

ekipleri gelene kadar bina sakinleri, bahçede bulunan hortum ve yangın tüpü ile kırık camdan yangını söndürmeye çalıştı. Bu sırada gelen polis ekipleri de balyoz ve levye ile evin çelik kapısını kırarak, içeri girdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye görevlileri de yangına müdahale etti. Adem Arslan, polis ekiplerince yatak odasının kapısı kurtarılarak, içeriden baygın kurtarıldı. Sağlık görevlileri, Arslan'ı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Oğlu tarafından dövülen ve kulağından yaralanan Niyazi Arslan'a ise olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti. Evdeki yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. 

Öte yandan Adem Arslan'ın, 2 gün önce de yine babasını dövdüğü iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 



Niyazi Arslan, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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