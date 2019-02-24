Babasını Kaybeden Mabel Matiz'den Yürek Yakan Paylaşım: Hep Çok Sevdim

Önceki gün babasını kaybeden ünlü sanatçı Mabel Matiz, paylaşımıyla yürekleri burktu. Matiz, babasıyla birlikte olan fotoğrafına "Hep seni bekledim. Hep senin özleminle yaşadım. Hep çok sevdim seni." notunu düştü.

DUYGUSAL BİR MESAJ YAYINLADI

Mabel Matiz'in 66 yaşındaki Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca dün hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı babasıyla ilgili duygusal bir mesaj yayınladı. Matiz, babasına olan duygularını sosyal medya hesabından dile getirdi.

"HEP SEN BEKLEDİM"

Hep seni bekledim. Hep senin özleminle yaşadım. Hep çok sevdim seni. Çok. Şöyle ağız dolusu bi' diyemedim ya. Aşkolsun. Tanıdığım en çalışkan, en dürüst, en yardımsever, en ağırbaşlı, en takıntılı, en sinirli, en komik ve en orijinal adam; canım babacığım Gazi Ali Karaca'yı kaybettik. Çok zormuş. Hem de çok.

DİLEK VE TAZİYELERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

Kelimeler işe yaramıyor. Hem de hiç. Nur içinde, huzurla yatsın. Dilek ve taziyeleriniz için hepinize teşekkür ederim.