24 Şubat 2019, 15:15
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Babasını Kaybeden Mabel Matiz'den Yürek Yakan Paylaşım: Hep Çok Sevdim

66 yaşındaki Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca'yı kaybeden Mabel Matiz, yürek yakan bir paylaşımda bulundu.

Önceki gün babasını kaybeden ünlü sanatçı Mabel Matiz, paylaşımıyla yürekleri burktu. Matiz, babasıyla birlikte olan fotoğrafına "Hep seni bekledim. Hep senin özleminle yaşadım. Hep çok sevdim seni." notunu düştü.

DUYGUSAL BİR MESAJ YAYINLADI

Mabel Matiz'in 66 yaşındaki Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca dün hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı babasıyla ilgili duygusal bir mesaj yayınladı. Matiz, babasına olan duygularını sosyal medya hesabından dile getirdi.

"HEP SEN BEKLEDİM"

Hep seni bekledim. Hep senin özleminle yaşadım. Hep çok sevdim seni. Çok. Şöyle ağız dolusu bi' diyemedim ya. Aşkolsun. Tanıdığım en çalışkan, en dürüst, en yardımsever, en ağırbaşlı, en takıntılı, en sinirli, en komik ve en orijinal adam; canım babacığım Gazi Ali Karaca'yı kaybettik. Çok zormuş. Hem de çok.

DİLEK VE TAZİYELERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

Kelimeler işe yaramıyor. Hem de hiç. Nur içinde, huzurla yatsın. Dilek ve taziyeleriniz için hepinize teşekkür ederim.

Kıbrıs, Ali Karaca, Mabel Matiz, Magazin


YORUMLAR (8)
GÖK: Allah tüm ölen babalarımızın mekanını cennet bahçesi eğlesin nur içinde yatsınlar çok zordur böyle ayrılıklar insan kabukennemez tıpkı bnm gibi 6 yıl oldu ama hergeön gün dağa çok özlüyorum birgün çıkıp gelecekmiş gibi geleyor hep alalh erkeze anne baba kıymeti bilmeyi öğretsin
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GÖZGÖZ: Baba kaybetmek cok zor ALLAH mekanını cennet eylesin
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33: Allah rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun.
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KARACA: Çok yürek burkmuş. Arkasından Yasin okutsun
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AFİLLİ YALNİZLİK: Allah butun ölmuşleri rahmet eylesin
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