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Babasını kaybeden oyuncu Zeynep Koçak kimdir?

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla adını duyuran Zeynep Koçak, babasını kaybetti. Acısını Instagram hesabından paylaştı. Peki, Zeynep Koçak kimdir, kaç yaşında? Zeynep Koçak boy ve değişimi haberimizde...

21.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:40 Babasını kaybeden oyuncu Zeynep Koçak kimdir?

Oyuncu Oğuzhan Koç ile birlikteliği uzun süre gündeminde yer alan Zeynep , dış görünüşünde yaptığı değişiklik takipçilerinden tam not almıştı. Babasını kaybeden oyuncu sosyal medya paylaşımıyla haberi duyurdu. Zeynep Koça dizileri, filmleri...

ZEYNEP KOÇAK KİMDİR?

Genç oyuncu Koçak 27 Ağustos 1983 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ted Ankara Koleji ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Öğrenim hayatı boyunca çeşitli klip ve kısa film de yönetmenlik yaptı.

Zeynep Koçak ve babası

CANNES FİLM FESTİVALİ'NDEN ÖDÜL ALDI

Yazıp yönettiği Müdahale isimli kısa film birçok festivale katılarak ödül aldı. BKM Mutfak ekibine dahil oldu ve adını bu sayede geniş bir kitleye duyurdu. Neşeli Hayat ve Çok Filim Hareketler Bunlar adlı filmlerde rol aldı. Kral TV Video Müzik Ödüllerinde Oğuzhan Koç ile birlikte en iyi film müziği ödülünü kazandı. Birçok Vodafone reklamı yazıp oynadı. BKM Mutfak bünyesinde yazdığı skeçlerde yer aldı. Kendisinin yazıp yönettiği kısa animasyon filmi TikTak, 2015 Cannes Film Festivali'nde ödül aldı. Öte yandan 52. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kısa Film adayı oldu. 2007 yılında Bursa İpek Yolu Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü aldı.

FİLMLERİ - DİZİLERİ

Senaryolarını yazdığı eserler:

2016 – Küçük Esnaf (Sinema Filmi)

2015 – TikTak (kısa animasyon filmi)

2008 – 2010 – Çok Güzel Hareketler Bunlar (TV Dizisi)

Rol aldığı yapımlar:

2016 – Küçük Esnaf (Sinema Filmi)

2009 – Neşeli Hayat (Sinema Filmi)

2008 – 2010- Çok Güzel Hareketler Bunlar (Zeynep) (TV Dizisi)

2007 – Müdahale (Kısa film)


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