Babasını Kaybettiği Maden Ocağından Emekli Oluyor

Kaynak: AA

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde, 7 Mart 1983'te meydana gelen grizu faciasında babasını kaybettiği maden ocağında 33 yıldır çalışan Çetin Yiğit, emeklilik dilekçesini verdi.Çetin Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babası Ahmet Yiğit'i 36 yıl önceki faciada kaybettiğinde 11 yaşında olduğunu, 1985'te kurumun çıraklık kursuna girdiğini, bir yıl sonra ise maden ocağında iş başı yaptığını söyledi.Maden ocağında babasını hissederek çalıştığını anlatan Yiğit, "Bundan tam 33 yıl önce kurumda iş başı yaptım. Babamın ölüm yıl dönümünde emeklilik dilekçesini veriyorum. İki duyguyu birlikte yaşıyorum. Hem hüzün hem de sevinç bir arada. Bugün buralara geldiysek maden şehitlerinin hakkı vardır. Tüm maden şehitlerimize Allah rahmet eylesin. 7 Mart tarihinde emeklilik dilekçesi vermemin sebebi ise babam sayesinde girdiğim işte babamın ölüm yıl dönümünde emekli olmak." diye konuştu.Yiğit, ocağa inen arkadaşlarını uğurladıktan sonra TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne emeklilik dilekçesini teslim etti.Çetin Yiğit, daha sonra babasının mezarını ziyaret ederek dua etti.